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Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024
Иллюстрация: фотоархив «Делового квартала»

Организаторы весеннего ивента «Делового квартала», который пройдет в закрытом формате, рассказали о концепции проекта и возможностях стать участником мероприятия.

#НОВОСТИ

Команда издания «Деловой квартал» начала подготовку к закрытому ивенту, который состоится в марте — Бизнес-девичнику`2024. Организаторы уверены: в этом году событие пройдет в самом креативном формате за всю историю проекта.

 

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024 1

К чему готовиться гостьям и участницам?

Мероприятие снова выстроится вокруг постановки документальной пьесы — она станет последней в трилогии и получит название «Бизнес-рапсодия». Постановку определяют как «музыкальную кавер-фантазию», над созданием которой будут работать лучшие креаторы города.

Каждый бизнес-девичник обладает мурашечным вау-эффектом благодаря экспериментальным форматам. „Так никто никогда еще не делал“ — девиз нашей творческой группы. В этом году и героини пьесы, и все гости бизнес-девичника на один вечер попадут в атмосферу сразу двух студий — звукозаписывающей и радийной. Именно здесь будет разыграно действие, состоящее из монологов героинь, музыкальных композиций, поэтических рифм и видео-сторителлинга. Неизменным остается наш интерес к женщинам бизнеса. В основе пьесы, как и прежде, реальные истории красноярских предпринимательниц», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель и главный редактор «ДК», автор пьес и генеральный продюсер Бизнес-девичника.

«Бизнес-рапсодия» расскажет об «эффекте Перехода» — поворотном моменте, в которых потери обернулись взлетными полосами.

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024 2

 

В этом году героинями станут только пять предпринимательниц, каждую из которых ждет погружение в собственную жизнь с абсолютно нового ракурса.

Поиск и утверждение героинь — сложный процесс. С одной стороны, это коммерческая позиция, с другой — закрытая, лимитированная оферта, которая поступает далеко не каждой бизнес-леди. Это тонкая настройка, когда героиня должна совпасть по ценностям с автором, быть готовой к творческим экспериментам, к самораскрытию, взрывной публичной проявленности», — рассказывает Светлана Ковалева, коммерческий директор «Делового квартала».

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024 3

Перед участием в постановке героини пройдут масштабный путь:

  • глубинное интервью, которое станет основой монолога для пьесы;
  • съемка видеоинтервью, которое войдет в сценическую видеоинсталляцию и индивидуальную запись;
  • создание музыкального произведения на основе истории каждой героини;
  • фотосессия с полным сопровождением команды «ДК»;
  • репетиции с исполнителями вокальных партий и режиссером;
  • выступление на сцене в день премьеры «Бизнес-рапсодии».
  • Премьера пьесы состоится 28 марта в доме событий «Сосны».

Какими будут новые фишки?

В программе Бизнес-девичника`2024 — еще один новый формат, разработанный специально для мероприятия.

Команда «Делового квартала» запустит «Бизнес-панель», с помощью которой каждая гостья сможет отправить сообщение персоне, с которой хочет установить теплый контакт. Издание же гарантирует, что оно будет доставлено и прочитано.

 

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024 4

Больше деталей о предстоящем Бизнес-девичнике`2024 и том, как стать частью события, можно найти в наших социальных сетях. Для уточнения подробностей также можно связаться с коммерческим департаментом издания.

Все фотографии для оформления материала взяты из фотоархива «Делового квартала»

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Автор: Петр Савельев
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