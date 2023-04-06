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Созданная для Бизнес-девичника 2023 пьеса вышла в видеоформате

Созданная для Бизнес-девичника 2023 пьеса вышла в видеоформате
Иллюстрация: Фотоагентство «Грани»

Теперь познакомиться с историями семи красноярских предпринимательниц могут все читатели «ДК».

#НОВОСТИ

30 марта прошел главный ивент весны «Делового квартала» — Бизнес-девичник, который в 2023 стал четвертым. В этом году гостьи события стали зрительницами документальной пьесы, написанной в жанре вербатим: на сцене «Онегин Loft» показали семь историй стали предпринимательницы Красноярска. 

В постановке их воплотили дети: подростки удивлялись, радовались и взрослели вместе с героинями. «Деловой квартал» подготовил видеовариант пьесы: теперь погрузиться в семь уникальных, ярких и искренних историй могут все читатели «ДК».

Окунуться в атмосферу Бизнес-девичника помогут и красочные фотографии — их мы разместили в нашем Telegram-канале.

А узнать все детали о том, как прошел закрытый ивент «Делового квартала» весной 2023, можно в подготовленном редакцией материале.

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Автор: Петр Савельев
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