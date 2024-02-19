Фильм режиссера из Красноярска возглавил российский кинопрокат в уикенд

Третья часть фильма «Лед», режиссером которой стал красноярец Юрий Хмельницкий, стала лидером кинопроката в РФ и СНГ 15...18 февраля.

С 14 по 18 февраля картина собрала 686 млн рублей, а за уикенд — 527,7 млн рублей, сообщает сайт kinobusiness.com. Второе место за 15...18 февраля по кассовым сборам занимает «Мастер и Маргарита» — 208,2 млн рублей (с начала проката около 1,79 млрд рублей). Третье место у «Бременских музыкантов» — 27,6 млн рублей и 2,978 млрд рублей с начала проката.

Суммарная выручка за уикенд составила 940–945 млн рублей. Это на 27% больше, чем неделей назад и на 55–56% больше, чем год назад.

В третьей части мелодрамы «Лед» главные роли сыграли Анна Савранская и Степан Белозеров. Также там замечены известные актеры Александр Петров и Мария Аронова. Фильм повествует о девушке Наде, которая стала фигуристкой и мечает о «Кубке льда». Отец героини против спортивной карьеры.

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