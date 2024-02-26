Новое арт-пространство «В центре Мира» откроется в центре Красноярска в марте`2024

Галерею сибирского искусства запускает «Дом искусств». Особенность проекта — программа из лекций, арт-встреч и других форматов к каждой выставке, которая будет проходить на базе галереи.

С 1 марта Красноярск пополнится новым арт-пространством: галерею сибирского искусства «В центре Мира» запускает «Дом искусств». Основные цели проекта — презентовать лучшие произведения сибирских авторов, а также открывать новые имена местной арт-среды.

Как объяснили в «Доме искусств», особенность новой галереи — программа, которую будут разрабатывать к каждой из выставок. Обещают множество форматов: от привычных лекций и презентаций до арт-бранчей с галеристами и встреч с художниками.

Первой выставкой, которая знаменует открытие галереи, станет «Пробуждение». Наталья Лебедева, куратор галереи, отмечает, что экспозиция объединит живопись, графику, скульптуру, фотографию и декоративно-прикладное искусство. Увидеть «Пробуждение» можно до апреля. В галерее уже разработали программу на первую неделю работы. Среди заявленных форматов — арт-тур по галерее, авторские экскурсии, лекция и несколько перформансов. Детали можно узнать в соцсетях «Дома искусств» и галереи.

В «Доме искусств» подчеркнули, что все работы, которые будут экспонировать на выставках «В центре Мира», будут доступны для приобретения.

справка «дк» Разместили арт-пространство на первом этаже здания «Торговый дом Либмана» — памятника архитектуры стиля модерн, входит в список объектов культурного наследия.

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