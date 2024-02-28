Куда красноярцы поедут кататься на горных лыжах в конце сезона?

На каких склонах катаются сибиряки? Расспросили предпринимателей, увлекающихся горнолыжным спортом и узнали, кто чаще бывает в Фанпарке «Бобровый лог».

Даже самая долгая зима может быть в радость, если есть подходящее хобби. Одно из таких – горные лыжи. Самыми популярными в 2023 году по данным сервиса бронирования МТС Travel стали склоны Сочи, туда отправились 40 процентов спортсменов-туристов. В пятерку наиболее востребованных мест также вошли «Архыз» (Карачаево-Черкессия), «Шерегеш» (Кузбасс), «Абзаково» (Башкартостан) и «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика).

Один из лучших горнолыжных курортов страны Шерегеш популярен у красноярцев, тем более, что находится в одном из соседних регионов. Добраться туда можно как самостоятельно – на машине, самолетом или поездом, - так и через фирмы, которые организуют специальные автобусные туры. Ергаки на юге края и Приисковый в Хакасии также популярны в качестве туров выходного дня.

Кто из сибиряков катается в Красноярске?

Красноярцам повезло: склон для катания находится буквально в черте города. Тот же МТС Travel включил Фанпарк «Бобровый лог» в подборку перспективных горнолыжных курортов, которые могут стать новыми центрами притяжения для спортсменов и любителей. Делается для этого в «Бобровом логе» немало.

Перед началом сезона в Фанпарке объявили сразу несколько важных изменений:

появилась большая выделенная учебная зона с удобным каскадом ленточных подъемников. Заезд сверху в эту зону закрыт, чтобы новичкам было комфортнее и безопаснее осваивать технику катания;

вдвое увеличилась протяженность освещенных трасс для вечернего катания. Теперь горнолыжники и сноубордисты могут катать в вечернее время не только на К2, но и по самой длинной трассе Фанпарка – трассе 9а, протяженность которой более 2 км;

в верхней части трассы №14 построен Тинькофф-сноупарк с отдельным бугельным подъемником для любителей фристайла. Его организацией руководил один из самых известных «снежных архитекторов» страны Вячеслав Ильющенко, который в том числе занимался организацией трасс для зимней Олимпиады в Сочи-2014.

ЦИФРА: Кроме жителей Красноярска «Бобровый лог» посещают и туристы из других регионов. По данным Фанпарка, в этом сезоне самую большую долю – больше 28%, – на трассах ожидаемо составляют жители Красноярского края. 15% – иркутяне, по 7% – новосибирцы и жители Хакасии.

Где катаются на горных лыжах предприниматели Красноярска?

Яна Дойна, директор компании «Ярпатентъ»

– Мое увлечение горнолыжным спортом сложно хобби назвать. Правильнее сказать – живу спортивной жизнью. 20-киллограмовый горнолыжный рюкзак всегда наготове. Четыре пары лыж, сумка для их подготовки, напильники, тиски, парафины, щетки, салфетки и даже утюг – все под рукой! Так было не всегда: я с детства увлекаюсь горными лыжами, но страсть к ним появилась в районе сорока лет. Катаюсь в основном на склонах, где проходят любительские соревнования – в Сибири, на Урале, на Алтае. Любимые трассы – «Соболиная» на Байкале и «Манжерок» на Алтае. В этом году открыла для себя великолепный горнолыжный комплекс «Телецкий» на Телецком озере на Алтае. Он поразил меня великолепием склонов, девственной природой и тишиной, которой так не хватает в наше время.

Андрей Шевелев, серийный предприниматель, основатель компании «КрасРедевелопмент», создатель бизнес-акселератора «300 стартапов»

– Кататься на горных лыжах я начал еще с институтской скамьи, в 90-х. Байкальск, Шерегеш, Гладенькая, Ергаки – основательно объездил все сибирские курорты. Собственно, эти места и по сей день остаются любимыми местами для катания. После того, как освоил кайт, сменил лыжи на сноуборд – техника катания там определенно интереснее. Потом пришли горные снегоходы – и вот они по эмоциям и впечатлениям дают фору лыжам и сноуборду вместе взятым. Гораздо больше приключений в горах – едешь не только вниз, но и вверх, и поперек; возможность путешествовать в труднодоступные места. Для меня снегоход – лучшее из снежных увлечений. Правда, после рождения еще двух дочерей, это хобби ушло на дальний план. Мое главное увлечение сейчас – быть папой и аниматором для детей.

Юрий Гришаев, управляющий Альфа-Банка в Красноярске

– На горных лыжах катаюсь более 20 лет. Впервые встал на них еще в студенчестве, в начале 2000-х. Не могу сказать, что это мое хобби, скорее – это активный отдых и возможность побыть вместе с семьей или увидеться со старыми друзьями. В Сибири много прекрасных мест для катания, но для себя я выбираю Шерегеш (до 33 лет я жил и работал в Кемеровской области и это место – «любовь с детства», куда я мог выезжать почти каждые выходные). За зиму удается побывать там три-четыре раза. За последние годы Шерегеш сильно преобразился – сейчас это курорт федерального масштаба. Его инфраструктура и сервис активно развиваются: появляются новые трассы разной сложности, строятся гостиница и рестораны на любой кошелёк, появилось большое количество прокатов и магазинов со спортивным инвентарем. При этом в Шерегеше и сейчас можно найти дикие места для экстремального катания.

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