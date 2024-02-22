Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства
Каждый третий бизнес-тандем заканчивается в России «разводом». По просьбе «ДК» бизнесмены Красноярска, развивающие общее дело, сформулировали свое главное правило успешного бизнес-партнерства.
«Максбонус»: Дмитрий Полуянов, Анатолий Фомин
В 2018 в качестве бизнес-партнеров Дмитрий Полуянов и Анатолий Фомин начали развивать систему лояльности «Максбонус». Идея проекта появилась в ответ на запрос рынка: предприятия малого и среднего бизнеса регулярно обращались к Дмитрию и Анатолию за экспертизой по созданию системы лояльности.
Партнеры должны быть разными — по компетенциям и стилю управления. Однако важно регулярно синхронизироваться по ключевым целям — они должны быть общими и предельно понятными каждому. Доверяй партнеру как себе. Партнер важнее денег».
Главное правило — уметь слушать и слышать друг друга. В совокупности с разностью компетенций и подходов в бизнесе такое партнерство даст настоящую синергию: один плюс один будет равно три, а иногда и значительно больше».
«Проектдевелопмент»: Николай Ларичев, Александр Осадчий, Антон Шаталов
Основатели «Проектдевелопмент» изобрели новый востребованный рынком продукт на пересечении двух сфер — девелопмент-концепцию, где архитектурно-планировочные решения сопровождались маркетинговой стратегией.
Для меня правила успешного союза, например, как в семье или в командном спорте, кажутся простыми: общие цели, определенные роли, готовность поддержать, подстраховать друг друга в нужный момент. Развитие все усложняет, важно общаться и принимать новые общие решения. Доверие и уважение, профессиональное и человеческое — это, наверное, главное».
Партнерство — это доверие и ответственность».
Четко разделяй ответственность, при этом всегда будь готовым прийти на помощь партнеру».
Berrywood Family: Дмитрий Журкин, Алексей Нейман
В 2012 в качестве бизнес-партнеров Дмитрий Журкин и Алексей Нейман открыли свое первое заведение — бар «Булгаков». А уже год спустя объявили о создании в Красноярске новой ресторанной группы — Berrywood Family, а также анонсировали новые проекты.
Для успешного бизнес-партнерства недостаточно только одного правила, нужен комплекс правил и условий. Но если говорить о самом важном, то это, наверное, единомыслие. Быть единомышленниками — это то, без чего деловое партнерство вообще невозможно, во всяком случае для меня. Одна система координат, схожие ценности, схожие цели, равнозначный уровень развития — все это создает необходимое единомыслие».
Идеальное партнерство — это когда совпадают ваши жизненные ценности, понимание пути и цели, при этом ваши профессиональные компетенции дополняют друг друга. Так считает ChatGPT — банальная формула, но удивительно, это именно наш случай. Подтверждаю, работает! Главное качество, которое я ценю в Дмитрии как в партнере, это невероятный талант. Он смотрит на все задачи под творческим углом, всегда видит возможности там, где их не видят другие, является одним из трендсеттеров индустрии. Рядом с ним ты остаешься заряженным на саморазвитие и мотивированным на достижение самых амбициозных задач».
Фото в материале — из личного архива участников.
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