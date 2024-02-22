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Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства

Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Каждый третий бизнес-тандем заканчивается в России «разводом». По просьбе «ДК» бизнесмены Красноярска, развивающие общее дело, сформулировали свое главное правило успешного бизнес-партнерства.

#БИЗНЕС

«Максбонус»: Дмитрий Полуянов, Анатолий Фомин

Дмитрий Полуянов и Анатолий Фомин познакомились в 2006. Тогда сеть платежных терминалов «Платежка», где Анатолий был одним из сооснователей, начала развивать сотрудничество с торговой сетью «Командор», где работал Дмитрий. В 2008 команды «Командора» и «Платежки» объединились для создания бонусной программы «Копилка» — первого проекта, в котором будущие сооснователи «Максбонус» работали сообща. В 2016 Дмитрий и Анатолий запустили первый совместный бизнес — сеть отделов фермерских продуктов «Хуторок» (после 6 месяцев работы он был закрыт).
В 2018 в качестве бизнес-партнеров Дмитрий Полуянов и Анатолий Фомин начали развивать систему лояльности «Максбонус». Идея проекта появилась в ответ на запрос рынка: предприятия малого и среднего бизнеса регулярно обращались к Дмитрию и Анатолию за экспертизой по созданию системы лояльности.
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 1Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 2
 
 
Летом 2019 «Максбонус» начал работу у первого клиента, сегодня в портфеле партнеров программы более 150 клиентов, в том числе из-за рубежа. Маркетинг, продажи и операционное управление компанией — сфера ответственности Дмитрия, Анатолий отвечает за технические вопросы. Стратегические решения бизнес-партнеры принимают сообща.
 
Дмитрий Полуянов:
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 3Партнеры должны быть разными — по компетенциям и стилю управления. Однако важно регулярно синхронизироваться по ключевым целям — они должны быть общими и предельно понятными каждому. Доверяй партнеру как себе. Партнер важнее денег». 
 
 
Анатолий Фомин:
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 4Главное правило — уметь слушать и слышать друг друга. В совокупности с разностью компетенций и подходов в бизнесе такое партнерство даст настоящую синергию: один плюс один будет равно три, а иногда и значительно больше». 

«Проектдевелопмент»: Николай Ларичев, Александр Осадчий, Антон Шаталов 

Компания «Проектдевелопмент» была основана в 2014 Александром Осадчим и Антоном Шаталовым. Идея общего дела у будущих бизнес-партнеров возникла, когда команда Александра занималась ребрендингом Гражданпроекта, где Антон работал главным архитектором и курировал процесс со стороны заказчика.
Основатели «Проектдевелопмент» изобрели новый востребованный рынком продукт на пересечении двух сфер — девелопмент-концепцию, где архитектурно-планировочные решения сопровождались маркетинговой стратегией.
В 2017 к Александру и Антону в качестве третьего бизнес-партнера присоединился Николай Ларичев, сотрудничавший с «Проектдевелопмент» с самого основания. С тех пор компания работает в трех направлениях — пространственное развитие, проектирование зданий и сооружений, благоустройство территории.
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 5
В числе ключевых проектов команды редевелопмент территории комбайнового завода, включая ЖК «Новоостровский», благоустройство пр. Мира, смотровая на Сопке и набережная Дивногорска. Бизнес-партнеры делят сферы ответственности по проектам, при этом за каждым из них закреплено свое направление. Николай отвечает за объемное проектирование и инженерно-техническую политику компании, Александр — за благоустройство, экономику и управление, Антон — за пространственное развитие, архитектурную политику и внешние связи. 
 
Николай Ларичев:
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 6Для меня правила успешного союза, например, как в семье или в командном спорте, кажутся простыми: общие цели, определенные роли, готовность поддержать, подстраховать друг друга в нужный момент. Развитие все усложняет, важно общаться и принимать новые общие решения. Доверие и уважение, профессиональное и человеческое — это, наверное, главное».
Александр Осадчий:
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 7Партнерство — это доверие и ответственность». 
 
 
 
 
Антон Шаталов:
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 8Четко разделяй ответственность, при этом всегда будь готовым прийти на помощь партнеру». 
 
 
 
 

Berrywood Family: Дмитрий Журкин, Алексей Нейман 

Соучредители Berrywood Family Дмитрий Журкин и Алексей Нейман познакомились в университете. Там же появился первый совместный проект будущих рестораторов — студенческий театр «Тень». Позже Дмитрий и Алексей занимались клубным бизнесом и ивент-маркетингом. В частности, запустили и долгое время развивали работу клуба Loft, параллельно все больше соприкасаясь с гастрономией.
В 2012 в качестве бизнес-партнеров Дмитрий Журкин и Алексей Нейман открыли свое первое заведение — бар «Булгаков». А уже год спустя объявили о создании в Красноярске новой ресторанной группы — Berrywood Family, а также анонсировали новые проекты.
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 9
Berrywood Family сегодня — это экосистема бизнесов: в холдинг входят 8 заведений, служба доставки и ивент-агентство. Каждый новый проект бизнес-тандема Журкин — Нейман становится событием для города и получает высокую оценку профессионального сообщества. Так, ресторан Tunguska собрал множество отраслевых наград и в 2023 был назван лучшим рестораном Сибири (по версии рейтинга WHERETOEAT). В конце прошлого года рестораторы запустили новый амбициозный проект. Команда Дмитрия Журкина и Алексея Неймана представила свое прочтение Sadko, некогда главного премиального ресторана Красноярска.
 
Дмитрий Журкин: 
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 10Для успешного бизнес-партнерства недостаточно только одного правила, нужен комплекс правил и условий. Но если говорить о самом важном, то это, наверное, единомыслие. Быть единомышленниками — это то, без чего деловое партнерство вообще невозможно, во всяком случае для меня. Одна система координат, схожие ценности, схожие цели, равнозначный уровень развития — все это создает необходимое единомыслие». 
 
Алексей Нейман:
Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства 11Идеальное партнерство — это когда совпадают ваши жизненные ценности, понимание пути и цели, при этом ваши профессиональные компетенции дополняют друг друга. Так считает ChatGPT — банальная формула, но удивительно, это именно наш случай. Подтверждаю, работает! Главное качество, которое я ценю в Дмитрии как в партнере, это невероятный талант. Он смотрит на все задачи под творческим углом, всегда видит возможности там, где их не видят другие, является одним из трендсеттеров индустрии. Рядом с ним ты остаешься заряженным на саморазвитие и мотивированным на достижение самых амбициозных задач».

Фото в материале — из личного архива участников. 

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Автор: Наталья Повольнова
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