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Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске

Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске
Иллюстрация: ДК

Стала известна дата официального открытия нового красноярского хайкинга — экопарка «Юдинская долина» в Октябрьском районе.

#НОВОСТИ

Экопарк «Юдинская долина» станет доступным для прогулок, начиная с 2 марта 2024. В этот день здесь состоится официальное открытие.

«Юдинская долина» — масштабный проект природного благоустройства, который уже входит в «зеленый пояс» Красноярска, наряду с «Гремячей гривой», Татышевым и Столбами.

Его изюминкой является гольф-клуб с гольф-полем международного уровня, который официально открылся в конце августа 2023. На поле уже был проведен международный турнир по гольфу.

Также «ДК» провел во время открытия бизнес-сессию, посвященную корпоративному спорту.

Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске 1

Экопарк находится рядом с гольф-клубом, за дачным пос. Плодово-ягодная станция.

Сейчас на территории пространства есть визит-центр, туалет, а также автомобильная парковка и детская площадка. Найти его расположение можно по карте 2ГИС.

Добавим, разработка проекта экопарка началась в 2017, а строительство стартовало в 2021. Площадь всего проекта ландшафтного парка «Юдинская долина» — 200 га, гольф‑клуб занимает 148 га. Его строительство реализовано за счет средств частных инвесторов — крупных промышленных гигантов края: компаний «Норникель», ПОЛЮС, РУСАЛ, «Полиметалл», СУЭК.

Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске 2

Отметим, создание экопарка такого масштаба — многоэтапный процесс. Он будет запускаться очередями.

В 2024, например, запланирована реализация научного кластера, который расположится на площади не менее 10 га.

Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске 3

На протяжении 20 века территория была садом — селекционеры Плодово‑ягодной станции вывели здесь 162 сорта плодовых культур. Эта зона будет воссоздана: на территории начнут выращивать саженцы жимолости, яблони, груши, смородины, сливы и многих других культур. Здесь создадут питомник «Яблоневый сад». Он также будет доступен горожанам. В питомнике можно будет купить саженцы для последующего разведения на своих участках.

 

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Автор: Петр Савельев
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