Наталья Сагитова и Зульфия Галеева о трендах в кадровой политике в 2024

В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.

«Управление персоналом, как и нефть — это дорого»

Наталья Сагитова, директор HR-консалтинговой компании PEOPLE:

— Люди — новая нефть. А что мы знаем о нефти? Это очень дорогой, ценный ресурс, который нужно добывать, а доступ к нему имеет ограниченный круг людей. Управление персоналом — то же самое, единственное отличие — у эйчаров пока есть доступ к этому ресурсу.

Многие руководители живут в ошибочной парадигме: укомплектовал штат — решил все проблемы. Цикл стратегического управления персоналом бесконечен. Сотрудники приходят, мы их адаптируем, развиваем, мотивируем, но рано или поздно они увольняются. Финальной точки в этом цикле не существует. Это данность, которую важно принять.

Потому что и наем, и удержание стоят одинаково — одинаково дорого. Остановите подбор — расходы тут же перетекут в удержание, и наоборот. Управление персоналом, как и нефть — это дорого. Но, как и без нефти, жить без этого уже невозможно.

Ключевой тезис — работая над удержанием персонала, начните с главного. Нет, не с доски почета, вымпела или значка «Передовик производства». Главное — это удовлетворение базовых потребностей в рыночной зарплате, в ее постоянстве, в хороших условиях труда, элементарно — в чистых туалетах. Только после удовлетворения базовых потребностей можно говорить о прочих видах мотивации и удержания.

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Зульфия Галеева, директор Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций «PROкарьеру»:

— Сегодня государство прикладывает немало усилий к работе с кадрами. Программ и инициатив множество — каждая из них решает свою задачу.

Очевидно, что растить кадры нужно со школьной скамьи. На это направлены различные программы профориентации. С 1 сентября 2023 в школах еженедельно проходят и профориентационные уроки. Однако пока там нет регионального компонента, то есть возможности ознакомиться с рабочими местами, которые есть в конкретном регионе.

Также для школьников работает проект «Шаг в профессию», который погружает ребенка в практику работы того или иного производства. Есть и другие инициативы, благодаря каждой из которых у детей появляется интерес к профессии и карьере.

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