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Красноярскому краю нужно больше всего кадров в Сибири

Красноярскому краю нужно больше всего кадров в Сибири
Автор фото: DC Studio. Иллюстрация: freepik.com

По количеству открытых вакансию край обогнал все регионы СФО. Правда, по дефициту работников, он далеко не лидер.

#НОВОСТИ

На конце 2023 в Красноярском крае было открыто 49,92 тыс. вакансий. Это самая большая потребность в кадрах среди территорий Сибирского федерального округа, подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

На втором месте идет Кемеровская область (43,08 тыс. вакансий), а на третьем Новосибирская (41,65 тыс. вакансий). Меньше же всего вакансий открыто в Туве (1,16 тыс) и республике Алтай (1,27 тыс.).

При этом в Красноярском крае отмечает и самое больше количество незанятого населения — 11,6 тыс. человек. Таким образом соотношение открытых вакансий и свободных кадров в регионе на конец прошлого года было на уровне 4,3. Это четвертый результат по Сибири. Больше всего этот показатель (чем выше, тем количество вакансий больше превалирует над незанятым населением) в Иркутской и Кемеровской областях, где он равен 5,3. Следом идет Новосибирская область — 4,7.

Стоит также отметить, что количество открытых вакансий в Красноярском крае за 2023 сократилось на 5,3% к концу 2022. А численность незанятого населения — на 10,8%. В результате соотношение этих двух параметров увеличилось на 0,25 пункта (т.е. нехватка кадров стала ощущаться сильнее).

В целом по РФ в декабре 2023 нигде не работало 474,4 тыс. человек на 1,829 млн вакансий.

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Автор: Петр Савельев
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