В Красноярский край приехали 100 тыс. иностранцев за 2023
В Красноярский край в 2023 приехали 100 тыс. иностранных граждан — сообщают представили ГУ МВД по краю.
Большая часть мигрантов въезжает из:
- Таджикистана (37,5%)
- Узбекистана (22,1%)
- Кыргызстана (18,6%)
- Казахстана (5,3%)
- Китая (4,8%)
- Азербайджана (3,3%).
65% приехавших — сезонные трудовые мигранты.
Основные места их дислокации:
- Красноярск (70%),
- Емельяновский район (5,8%),
- Северо-Енисейский район (2,4%)
- Богучанский район (2,4%)
- Норильск (3,8%)
- Лесосибирск (2,5%).
Трудовую деятельность осуществляет 37+ тыс. иностранных работников, из них 29,8% выбирают сферой приложения сил строительство, а 12,4% — обрабатывающие производства.
Как в полиции подчеркнули тот факт, что трудоустройство мигрантов не создает конкуренции российским гражданам, а лишь частично заполняет вакантные рабочие места, заявленные работодателями.
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