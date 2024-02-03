В Красноярский край приехали 100 тыс. иностранцев за 2023

Большая часть мигрантов въезжает из:

Основные места их дислокации:

Трудовую деятельность осуществляет 37+ тыс. иностранных работников, из них 29,8% выбирают сферой приложения сил строительство, а 12,4% — обрабатывающие производства.

Как в полиции подчеркнули тот факт, что трудоустройство мигрантов не создает конкуренции российским гражданам, а лишь частично заполняет вакантные рабочие места, заявленные работодателями.

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