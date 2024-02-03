Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.02
90,22
97,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярский край приехали 100 тыс. иностранцев за 2023

В Красноярский край приехали 100 тыс. иностранцев за 2023
Иллюстрация: pikabu.ru

В Красноярский край в 2023 приехали 100 тыс. иностранных граждан — сообщают представили ГУ МВД по краю.

#НОВОСТИ

Большая часть мигрантов въезжает из:

  1. Таджикистана (37,5%)
  2. Узбекистана (22,1%)
  3. Кыргызстана (18,6%)
  4. Казахстана (5,3%)
  5. Китая (4,8%)
  6. Азербайджана (3,3%).

65% приехавших — сезонные трудовые мигранты.

Основные места их дислокации:

  • Красноярск (70%),
  • Емельяновский район (5,8%),
  • Северо-Енисейский район (2,4%)
  • Богучанский район (2,4%)
  • Норильск (3,8%)
  • Лесосибирск (2,5%).

Трудовую деятельность осуществляет 37+ тыс. иностранных работников, из них 29,8% выбирают сферой приложения сил строительство, а 12,4% — обрабатывающие производства.

Как в полиции подчеркнули тот факт, что трудоустройство мигрантов не создает конкуренции российским гражданам, а лишь частично заполняет вакантные рабочие места, заявленные работодателями.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детейКрасноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детей
  • Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please MoscowСобчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow
  • Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывыКаким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы
  • В Октябрьском районе Красноярска готовят к продаже участки под застройкуВ Октябрьском районе Красноярска готовят к продаже участки под застройку
  • Лапшу не вешать: Александра Усса возмутили ролики на экране в аэропортуЛапшу не вешать: Александра Усса возмутили ролики на экране в аэропорту
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.