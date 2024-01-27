Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
88,65
96,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэр Красноярска предложил выпустить зэков для наведения порядка на улицах

Мэр Красноярска предложил выпустить зэков для наведения порядка на улицах
Автор фото: Данил Айкин. Иллюстрация: РИА Новости

Владислав Логинов, глава Красноярска, предложил выпустить заключенных на улицы для помощи с наведением порядка.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край».

По замыслу Логинова, наводить порядок на улицах смогут граждане, отбывающие наказание по легким статьям.

Мэр сообщил, что городские службы недосчитываются 60% работников для эффективной уборки снега. В связи с этим он привел в пример Москву, где, по его словам, в ручном труде задействованы до 150 тыс. человек.

В Москве в ручном труде задействованы до 150 тыс. человек. Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — заявил мэр.

Глава города пояснил, что Красноярск не может иметь запас людей, если выпадает месячная норма осадков.

Если у нас выпадет в день дневная или трехдневная норма осадков — нам хватает людей. Если выпадет тридцатидневная — реально не хватает. Мы не можем иметь запас 1 к 30», — сообщил глава города.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Театр уток, тенистая аллея и японские деревья появятся в КрасноярскеТеатр уток, тенистая аллея и японские деревья появятся в Красноярске
  • Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорилПобег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил
  • В Красноярске предложили брать плату за проезд через Коммунальный мостВ Красноярске предложили брать плату за проезд через Коммунальный мост
  • Мэрия изымет еще 30 участков в Николаевке для КРТМэрия изымет еще 30 участков в Николаевке для КРТ
  • Красноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный судКрасноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный суд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.