Мэр Красноярска предложил выпустить зэков для наведения порядка на улицах

Владислав Логинов, глава Красноярска, предложил выпустить заключенных на улицы для помощи с наведением порядка.

Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край».

По замыслу Логинова, наводить порядок на улицах смогут граждане, отбывающие наказание по легким статьям.

Мэр сообщил, что городские службы недосчитываются 60% работников для эффективной уборки снега. В связи с этим он привел в пример Москву, где, по его словам, в ручном труде задействованы до 150 тыс. человек.

В Москве в ручном труде задействованы до 150 тыс. человек. Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — заявил мэр.

Глава города пояснил, что Красноярск не может иметь запас людей, если выпадает месячная норма осадков.

Если у нас выпадет в день дневная или трехдневная норма осадков — нам хватает людей. Если выпадет тридцатидневная — реально не хватает. Мы не можем иметь запас 1 к 30», — сообщил глава города.

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