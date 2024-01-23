Мэрия изымет еще 30 участков в Николаевке для КРТ
Администрация Красноярска изымет землю в Николаевке для 3 очереди комплексного развития территории.
Распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Изъять для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, расположенной в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского, земельные участки и <...> объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, в соответствии с перечнем согласно приложению», — указывается в документе.
В приложении обозначено, что изъятию подлежит 30 участков, на которых размещено 108 объектов недвижимости — дома, квартиры, гаражи и прочее.
Застройщиком выступает ООО «Готика-Зенит», который должен провести рыночную оценку земли и объектов, и выплатить собственникам компенсацию.
Мэрия организовала прием граждан, у которых есть вопросы или проблемы с процедурой переселения или выплатой компенсаций. Получить информацию и записаться можно по телефону +7 (391) 222 3499.
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