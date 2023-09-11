Красноярский застройщик стал 11-м в РФ в рейтинге строительства жилья по программе КРТ

ГК «СтройИнновация» стали 11-ми из 51 строительной компании страны, возводящих жилье по программе комплексного развития территорий. Общий объем строительства, над которым идет работа — 64 тыс. кв. м.

По данным портала ЕРЗ.рф на 1 сентября 2023, группа компаний «СтройИнновация» (Красноярск) заняла 11 место среди 51 строительной компании, работающей в России по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Основные цели механизма КРТ:

создание благоприятной среды для жизни и деятельности людей;

обеспечение устойчивого развития городской территории;

улучшение транспортной, социальной и инженерной инфраструктур.

Общий объем жилья, который в данный момент строит компания с применением механизма КРТ, составляет более 64 тыс. кв. м. Из них около 25 тыс кв. м. строятся в Красноярске (ЖК Универс) и 39 тыс. — в Подмосковье (ЖК Андреевка Life).

Кроме того, у застройщика заключены еще два крупных договора КРТ в Красноярске, в рамках которых в ближайшем будущем будут построены не только жилые дома, но и социальные объекты.

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