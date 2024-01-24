В Красноярске не будут брать плату за проезд через Коммунальный мост

О таком варианте говорил завкафедрой автомобильных дорог и городских сооружений СФУ. В администрации города предложение назвали гипотетическим рассуждением.

Мэрия Красноярска не планирует вводить платный проезд по Коммунальному мосту. Об этом DK.RU рассказали местном департаменте городского хозяйства и транспорта.

Никаких решений и поручений о вводе платного проезда через Коммунальный мост на уровне города не было. В Красноярске нет платных дорог», — заявили в администрации.

Идею брать 60 рублей за проезд по мосту в одну сторону высказал в эфире радио «Красноярск Главный» заведующий кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского федерального университета Вадим Серватинский.

Если мост станет платным, то решится очень много вопросов. Это пополнение бюджета, улучшение экологической ситуации и, безусловно, снижение автомобильной нагрузки», — сказал он.

Также он уточнил, что обсчитывал эту идею со своими студентами. В администрации Красноярска пояснили, что речь, возможно идет о гипотетическом рассуждении.

Ни исследований, ни рассчетов по этому вопросу мэрия не заказывала», — сказали в департаменте горхозяйства и транспорта.

Координатор Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов в разговоре с DK.RU отметил, что для решения проблемы забитости Коммунального моста есть и другие способы.

На Коммунальном мосту существует выделенная полоса, которая не соответствует требованиям норматива. Из-за нее остальные полосы там имеют ширину 2,75 метра, вместо трех. Из-за этого скорость движения на мосту ограничена до 40 км/ч. Мы неоднократно предлагали убрать эту выделенную полосу, поровну поделить дорогу на обычные полосы и увеличить скорость до 60 км/ч. Но сегодня мы — как общественная организация — исключены из рабочей группы по оптимизации дорожного движения в городе и наши идеи остаются без внимания», — рассказал он.

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