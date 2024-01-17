Владимир Путин и Владислав Логинов обсудили переезд офиса «Русгидро» в Красноярск

Владимир Путин провёл встречу с главами муниципальных образований – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Общаясь с Владиславом Логиновым, он отметил, что компании, работающие в Сибири, правильно переносить туда. В качестве примера он привел «РусГидро».

— Я с руководителем «РусГидро» разговаривал, с Виктором Викторовичем [Хмариным] несколько лет назад. Он скрипел-скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Едут, в конце концов решение принято, они переезжают... Они не сами. Это я их туда выталкиваю. Они-то не хотят, во всяком случае, не хотели никуда ехать, им здесь комфортно, в Москве. Но нам нужно территории развивать, нужно центры компетенции переносить на территории, где идёт работа этих компаний. Основная работа «РусГидро» на востоке, в Сибири. Что же им в Москве сидеть? И для Красноярска хорошо, на мой взгляд, — выразил мнение президент.

Владимир Путин попросил Владислава Логинова помочь «РусГидро» с переездом, в том числе с поиском помещений под офис. Мэр пообещал помочь и обеспечить работников и социальными объектами.

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