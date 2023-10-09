«Переезду быть»: компания «РусГидро» нашла подрядчика для ремонта офиса в Красноярске

Работами займется московская компания. Сумма контракта составила чуть меньше 8,3 млрд рублей.

Ремонтировать будущий офис «РусГидро» в Красноярске будет московская компания «Прайдекс Констракшн». Именно ее признали победителем недавно прошедших торгов.

Изначально энергетики готовы были заплатить за ремонт 8,3 млрд рублей. «Прайдекс Констракшн» запросила чуть меньше — 8,295 млрд.

О планах переноса головного офиса «РусГидро» в Красноярск стало известно в марте 2023. Заявленный срок — 2024. Здание, в котором будет находится штаб-квартира энергетиков, расположен на Театральной площади. Строилось оно как гостиница. Однако в июле 2022 «РусГидро» выкупило его у «Сибиряка».

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