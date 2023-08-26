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«РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы

«РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы
Иллюстрация: ДК

Компания подвела итоги аукционов на перепланировку и отделку квартир в жилом районе «Новоостровский» для сотрудников, которые переезжают в Красноярск из Москвы.

#НОВОСТИ

Речь идет о квартирах в домах ЖК «Новоостровский», построенном УСК «Сибиряк» на территории бывшего комбайнового завода.

В аукционе на перепланировку и отделку участвовали два лота. Первый выиграла красноярская компания «Стройдомтраст». Стоимость лота — 624,6 млн рублей. Во втором лоте победила компания «Каменщик» из Тывы. Цена — 370 млн рублей.

Всего будет перепланировано и отремонтировано 205 квартир общей площадью 17,5 тыс. кв. м. Работы необходимо завершить к концу марта 2024.

Напомним, помимо квартир в ЖК «Новоостровский», компания «РусГидро» приобрела здание на Театральной площади для размещения офиса. Изначально оно строилось под пятизведочный отель. Также были куплены особняки на Удачном в элитном поселке «Сосны».

Судя по дате в техзадании лотов, массовая релокация московских сотрудников «РусГидро» в Красноярск действительно начнется весной 2024.

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Автор: Петр Савельев
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