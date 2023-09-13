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«Сибиряку» отказали в уплотнении набережной Красноярска

«Сибиряку» отказали в уплотнении набережной Красноярска
Иллюстрация: ДК

Просьба СЗ «Суриков» — аффилированной компании «Сибиряка», об уплотнении застройки не была удовлетворена мэрией.

#НОВОСТИ

Как сообщал ДК, дочерняя компания «Сибиряка» подала просьбу об изменении коэффициента интенсивности жилой застройки на территории бывшего Комбайнового завода. Сейчас он равен 1,9 по нормам, принятым Красноярским горсоветом. Однако «Сибиряк» просил о увеличении коэффициента, что позволило бы компании построить не два, а три дома на площади 41 тыс. кв. м.

На сайте мэрии опубликован официальный отказ в ходатайстве. В администрации объясняют такое решение тем, что застройщик не смог обосновать свои требования.

Напомним, СЗ «Суриков» строит на территории бывшего Комбайнового завода два высотных жилых здания. Каждое в 25 этажей и по 305 квартир. Если бы коэффициент увеличили, «Сибиряк» смог построить три жилых дома.  

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Автор: Петр Савельев
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