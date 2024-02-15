Стали известны самые «дорогие» вакансии февраля`2024 в Красноярске

Топ-3 профессий, которым обещают самую высокую оплату труда — в специальной подборке «Делового квартала».

Мы проанализировали объявления, размещенные для соискателей на платформе hh.ru, и выяснили, специалисты каких профилей могут претендовать на самые высокие зарплатные ожидания.

На 15 февраля самые значительные выплаты обещают водителю-экспедитору категории Е. Зарплатная вилка варьируется от 220 тыс. до 280 тыс. рублей на руки, при этом опыт работы не требуется. Работать предстоит полный день вахтовым методом. Среди обязанностей — своевременная и качественная доставка грузов, оформление сопроводительной документации и cохранность груза при транспортировке. В объявлении говорится и о бонусной программе «Приведи друга», за выполнение условий которой обещают 20 тыс. рублей.

Примерно в этом же ценовом диапазоне вакансия водителя самосвала. Таким специалистам обещают 155...200 тыс. рублей на руки. Здесь опыт работы уже требуется — от одного до трех лет. В обязанности входит доставка грузов и отчетность по перевозкам.

Следующая вакансия, где обещают от 120 тыс. до 210 тыс. рублей — руководитель отдела продаж сети кофеен Green House. Согласно условиям, специалисту предстоит работа на фулл-тайме, но возможен удаленный формат. На этой позиции работодатели видят энергичного сотрудника с «высоким уровнем эмпатии, душевностью и уверенностью в себе». Кроме этих качеств, необходим опыт работы в сфере управления продаж не менее трех лет, успешный опыт формирования и управления командой, гибкость и умение работать в изменяющейся среде, а также навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтных ситуаций.

По предлагаемому окладу близка и вакансия менеджера по развитию территории компании «Самокат»: такому сотруднику обещают от 100 тыс. в месяц. Итоговый доход зависит от количества заключенных договоров. Список обязанностей обширен: поиск помещений по техническим характеристикам в определенных границах города и презентация найденного объекта; согласование условий аренды с собственником, сбор и передача необходимой информации и документации для лиц, принимающих решения, а также подписание договора и организация приемки помещения. В перечне требований к соискателю — опыт поиска помещений, знание рынка коммерческой недвижимости и основ соответствующего законодательства, а также отличные навыки ведения переговоров и умение убеждать.

О самых высокооплачиваемых вакансиях января мы рассказывали здесь.

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