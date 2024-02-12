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6 тыс. вакансий открылись в Арктической зоне Красноярского края в 2024

6 тыс. вакансий открылись в Арктической зоне Красноярского края в 2024
Иллюстрация: freepik.com / wirestock

Чтобы реализовать инвестпроекты на севере края, необходимы более 87 тыс. квалифицированных кадров — укомплектовать предприятия Арктики специалистами нужно до 2029.

#НОВОСТИ

Арктическая зона Красноярского края становится точкой активной концентрации трудовых резервов: с начала 2024 там открыли около шести тысяч вакансий разных профилей. Новые кадры необходимы для реализации инвестиционных проектов до 2029. Как сообщают в агентстве труда и занятости населения региона, для работы на этих проектах суммарно потребуется более 87 тыс. квалифицированных специалистов. Превалирующие направления — добывающая и обрабатывающая отрасли, энергетика, строительство.

Сегодня в северных районах края наиболее востребованы водители грузовых машин, машинисты бульдозеров и кранов, слесари аварийно-восстановительных работ, монтажники, электромонтеры и другие квалифицированные рабочие. Также требуются медицинские работники, учителя и воспитатели, инженеры», — уточняют в красноярском агентстве труда и занятости.

По данным организации, сейчас потребность в кадрах на арктических проектах закрывают на уровне 80%.

Параллельно с кадровым обеспечением улучшается и динамика в ипотечном секторе. Как заявили в управлении Росреестра по Красноярскому краю, за первую неделю февраля в 2024 объем рассмотренных заявлений на объекты недвижимости, относящихся к «Арктической ипотеке», составил 63% от всего количества заявок.

«Арктическая ипотека» начала действовать с ноября 2023: на данный момент региональным Росреестром рассмотрено 280 заявлений, 178 из них в этом феврале.

Оформить ее можно на объекты, расположенные в Норильске, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, Туруханском районе, а также в ряде поселков Эвенкийского района по льготной ставке до 2% годовых.

Рост популярности арктической ипотеки в Красноярском крае связан с привлекательными условиями приобретения недвижимости в арктической зоне, повышением качества программы в части ее финансовой составляющей и распространения на новые категории населения», — комментирует Татьяна Голдобина, руководитель Управления Росреестра по Красноярскому краю.

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По распоряжению президента РФ Владимира Путина в Красноярском крае появится льготная программа покупки жилья по примеру «Дальневосточной ипотеки».

«Цифровая Арктика»: О развитии спутниковых технологий на севере края

Арктическая зона региона становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы, что обусловлено защитой национальных интересов.

Названы самые «дорогие» вакансии января в Красноярске

Специалисты SuperJob проанализировали вакансии в крупнейших городах страны, в том числе и в Красноярске. Самые высокие зарплатные предложения не превысили и 100 тыс. рублей.

Автор: Петр Савельев
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