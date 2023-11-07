В Красноярском крае работники все чаще хотят на «удаленку»

В январе-октябре 2023 объем вакансий с удаленным режимом работы в Красноярском крае вырос на 141%. За год было открыто 7,3 тыс вакансий с «удаленкой».

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменилось количество предложений с удаленной работой в Сибири и Красноярском крае, и почему такие вакансии пользуются высокой популярностью среди соискателей.

В январе-октябре 2023 количество вакансий с удаленным режимом работы в Сибирском федеральном округе по сравнению с тем же периодом 2022 увеличился более чем вдвое (+116%).

Среди городов Сибири наибольший рост числа удаленных вакансий зафиксированы в Иркутской области (+195% год к году) и Кузбассе (+179%). В Красноярском крае объем таких вакансий вырос на 141%, в 2023 было открыто 7,3 тысяч вакансий с «удаленкой».

При этом в Красноярском крае «удаленка» занимает всего лишь 3,9% в общем объеме предложений о работе в регионе. В среднем же по СФО на работу вне офиса приходится 4,5% вакансий от всех, открытых работодателями.

Чаще всего к работе сотрудников из дома готовы компании из отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», они открыли в этом году 44% вакансий от всех подобных предложений в СФО. Далее идет «Финансовый сектор» (16%), и «Услуги для бизнеса» (12%).

При выборе работы 44% соискателей обращают внимание, в первую очередь, на вакансии с удаленным графиком, а среди кандидатов в возрасте 18-34 года таких уже 50%: каждый второй в приоритет ставит дистанционную работу.

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