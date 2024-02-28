В каких сибирских реках обитает самый полезный хариус, выяснили красноярские ученые

Хариус из лесных рек, где полог из деревьев мешает солнечным лучам, содержит меньше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в сравнении с рыбой из освещенных рек. Это связано с особенностями питания.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» вместе с коллегами из СФУ исследовали состав жирных кислот хариуса. Изучали рыбу из разных сибирских рек с разным составом корма. Оказалось, на пищевую ценность хариуса влияет «диета», которой он «придерживается». В свою очередь, на качество этой самой диеты влияет степень освещенности рек. Ученые выяснили: хариус, обитающий в затененных реках, обладает меньшей пищевой ценностью в качестве источника жирных кислот по сравнению с рыбой из незатененных рек.

Лососевые — ценная рыба с высоким содержанием полиненасыщенных омега-3 жирных кислот: эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Эти кислоты, нужны для работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Выяснилось, что хариус из освещенных рек содержал в себе в два раз больше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. В лесных затененных речках, например, в Каче и Базаихе, хариус питается в том числе наземными насекомыми с низким содержанием ЭПК и ДГК. Наиболее ценным источником омега-3 ПНЖК для людей оказался хариус, обитающий в Енисее, рацион которого состоял исключительно из водных беспозвоночных.

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