Красноярский край отстал по ЗОЖу от четырех регионов Сибири

Хоть край и находится в числе лидеров по абсолютному числу приверженцев здорового образа жизни, в общей массе населения их доля не велика.

По итогу 2023 доля жителей Красноярского края, придерживающихся принципов здорового образа жизни, сократилась 0,6 п.п. и составила 6,3%, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По этому параметру край занял пятое место в Сибири, уступив Кузбассу (6,7%), Томской (8,1%) и Омской (10,8%) областям, а также Туве, которая в округе стала абсолютным лидером по приверженности ЗОЖу — 25,8% неселения. Правда, еще в 2022 эта доля была на уровне 3,1%.

По абсолютному же числу сторонников ЗОЖ в СФО лидирует Омская область — 161 213 человек. Красноярский же край идет вторым — 145 561. Правда, по отношению к 2022, это число сократилось в обоих регионах — на 15% и 8,7% соответственно. Также снизилось количество заинтересованных в здоровом образе жизни в Хакасии (+15%), Алтайском крае (-25,7%) и Новосибирской области (-36,4%). Остальные территории показали положительную динамику (Тува вообще вошла в тройку лидеров по приросту в РФ после Ханты-Мансийского автономного округа (+1 812,5%) и Ивановской области (+1 708,1%)).

В целом же по России, число приверженцев ЗОЖ в 2023 составило немногим более 11 млн человек, что на 27,6% больше, чем было в 2022. Доля же их в общей массе населения увеличилась с 7,2% до 9,1%.

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