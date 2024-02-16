Выручка красноярского фитнеса за выросла почти на четверть

Вместе с новосибирскими коллегами по индустрии красноярские предприниматели от спорта в прошлом месяце заработали почти 400 млн рублей.

В январе 2024 выручка фитнес-клубов Красноярска выросла на 24% к аналогичному месяцу прошлого года, сообщает «Ъ-Сибирь», со ссылкой на агентство FitnessData.

Чуть больше — 25% — она прибавила в Новосибирске. Совместно же эти два города за первый месяц года заработали чуть меньше 400 млн рублей выручки. В других же регионах Сибири она не достигла и 300 млн рублей.

При этом, правда, наибольший рост был отмечен на фитнес-рынках Томска и Барнаула — 42% и 39%.

Основной причиной увеличения выручки фитнес-центров вероятнее всего является рост цен на их услуги. Связаться с руководителями красноярских залов пока не удалось, однако владелец новосибирской сети таких центров «Европа» Вячеслав Мамонтов, на которого ссылается «Ъ-Сибирь», говорит именно об этом.

Индексация оправданна, поскольку стоимость импортного оборудования кратно увеличилась с вводом санкций в отношении России, выросли цены на логистику и коммунальные платежи, обслуживание», — отмечает он.

FitnessData также отметила увеличение суммы среднего чека на спортуслуги. Так, в Томске они подорожали на 52% к 2022, а в Барнауле — на 40%.

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В целом по стране, тенденция иная — рост отмечается по всем направлениям. И алкоголь сильно отстает в динамике от прочих способов времяпрепровождения.

Жители Красноярского края стали тратить меньше на организованный отдых

Расходы красноярских семей на посещение культурных и спортивных мероприятий, а также на походы в рестораны и кафе, снизилось больше чем на 10%.

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