Сибирские ученые нашли на Таймыре неизвестного науке жука

В Москве общественности представили результаты двухлетней Большой научной экспедиции, которая проходила на севере Красноярского края, Кольском полуострове и в Забайкалье.

Ученые сибирского отделения Российской академии наук обнаружили на Таймыре до селе неизвестного жука-долгоносика. Об этом рассказали во время публичных слушаний, на которых были представлены результаты Большой научной экспедиции.

Впервые их представили общественности еще осенью 2023. Правда, тогда у нового жука еще не было видового имени. Теперь же ему его дали — Путоранчик (по названию плато Путорана, где он обитает).

Открытие нового жука является лишь одним из результатов Большой научной экспедиции. В целом она была нацелена на изучения биоразнообразия и воздействия на него антропогенных факторов в регионах, где работают предприятия «Норникеля», который инициировал и организовал эти исследования.

Стартовала БНЭ в 2022. За два года она охватила более 73 тыс. кв. км на Таймыре, в Мурманской области и Забайкалье. Только в 2023 в ней приняло участие более сотни ученых РАН и других институтов.

В ходе изучения означенных территорий на них было выявлено 1 371 вид ключевых групп организмов, обнаружено 32 охраняемых вида. Также специалисты отследили миграцию тяжелых металлов из отвалов пород, уточнили границы поясов воздействия человека на здешние экосистемы и многое другое.

Результаты БНЭ лягут в основу так называемой Арктической библии, которую обязались написать ученые. Это будет свод правил ведения деятельности промышленными компаниями в Арктике.

Исследования помогли нам получить действительно интересный научный результат, который можно будет внедрить в практику бережного природопользования и охраны природы в зоне деятельности крупных промышленных предприятий, таких как „Норникель“», — отметил по итогу общественных слушаний руководитель Большой научной экспедиции Виктор Глупов.

Также он подчеркнул, что начатые в 2022... 2023 наблюдения необходимо продолжать.

Арктическая экосистема очень большая и медленно развивается по принципу волн. Для того чтобы засечь эти волны, нужны длительные и масштабные по охвату научные исследования», — сказал Гупов.

Это мнение разделяют и в «Норникеле». По словам его вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев, металлургам нужна научная база для принятия взвешенных решений как в направлении развития своих предприятий, так и сохранения экологического потенциала территорий, где они расположены.

Сейчас уже можно говорить о системности проеденных исследований. И нужно продолжать их дальше, чтобы у компании была научно обоснованная уверенность в том, что нам нужно делать, чтобы поддерживать биоразнообразие и сводить к минимуму воздействие наших предприятий на природу», — заявил он.

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