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В Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир Путин

В Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир Путин
Иллюстрация: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит Красноярск. Об этом пишет NGS24.RU со ссылкой на свои источники.

#НОВОСТИ
Датой визита президента называют 13 марта. Программа визита также пока не раскрывается. Ожидается, что Владимир Путин встретится с Михаилом Котюковым, губернатором региона. Официальной информации, подтверждающей приезд президента, пока нет.
 
Последний раз Владимир Путин был в Красноярске в 2019, на открытии Универсиады.
 
Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы президента РФ.
 
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Автор: Петр Савельев
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