В Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Красноярск. Об этом пишет NGS24.RU со ссылкой на свои источники.

Датой визита президента называют 13 марта. Программа визита также пока не раскрывается. Ожидается, что Владимир Путин встретится с Михаилом Котюковым, губернатором региона. Официальной информации, подтверждающей приезд президента, пока нет.

Последний раз Владимир Путин был в Красноярске в 2019, на открытии Универсиады.

Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы президента РФ.

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