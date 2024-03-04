Зачем запускать корпоративный университет? Бизнес-опытом делится медобъединение «Сантем»
Работа с кадрами — от поиска и удержания сотрудников до формирования эффективных команд — главная тема 2024. Какие преимущества в работе с персоналом дает собственный корпуниверсистет?
Семейный врач — это специалист, который в одном лице совмещает более 16 направлений медицины и может один вести прием всей семьи. Таким образом, запуск собственной образовательной площадки позволяет нам обучать по специализации «Семейный врач» врачей, которые в дальнейшем пополняют команду специалистов «Сантем».
В рамках «Университета Сантем» мы развиваем в том числе и внешнее обучение. Один из форматов такого взаимодействия — ученический договор с сотрудником, который, к примеру, хочет пойти в ординатуру в Красноярске или посетить долговременные курсы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.
Люди — новая нефть: 16 кейсов о том, как найти и удержать сотрудников
«Деловой квартал» провел первый в этом году дискуссионный клуб в Красноярске. Задача была не только поговорить о кадровой проблеме, но и поделиться реальным опытом ее решения.
Наталья Сагитова: Людей нет, и не будет
Жесткие реалии глобально трансформируют HR-функцию. Сейчас это на 80% маркетинг и на 20% — все остальное.