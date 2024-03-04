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Зачем запускать корпоративный университет? Бизнес-опытом делится медобъединение «Сантем»

Зачем запускать корпоративный университет? Бизнес-опытом делится медобъединение «Сантем»
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Работа с кадрами — от поиска и удержания сотрудников до формирования эффективных команд — главная тема 2024. Какие преимущества в работе с персоналом дает собственный корпуниверсистет?

#ЛАЙФХАКИ
Анна Шкода , заместитель директора медицинского объединения «Сантем»
 
«Сантем» — медицинское объединение, в состав которого входят собственный лицензированный корпоративный «Университет Сантем» и сеть многопрофильных медицинских центров. Важно, что первым появился университет, именно он стал отправной точкой и базой развития нового для Красноярского края формата оказания медицинской помощи — семейной медицины.
Семейный врач — это специалист, который в одном лице совмещает более 16 направлений медицины и может один вести прием всей семьи. Таким образом, запуск собственной образовательной площадки позволяет нам обучать по специализации «Семейный врач» врачей, которые в дальнейшем пополняют команду специалистов «Сантем».
В «Сантем» проходит обучение вся команда — от врачей и медсестер до немедицинского персонала организации (администраторы, офисные сотрудники). Все больший фокус делаем на образовательные мероприятия — от еженедельных учебных встреч до ежеквартальных междисциплинарных конференций с участием приглашенных спикеров нашего города и страны. Участие в таких событиях принимают и сотрудники других медицинских учреждений Красноярска. 
В рамках «Университета Сантем» мы развиваем в том числе и внешнее обучение. Один из форматов такого взаимодействия — ученический договор с сотрудником, который, к примеру, хочет пойти в ординатуру в Красноярске или посетить долговременные курсы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Речь идет о достаточно серьезных вложениях. Стоимость одного такого обучения составляет порой от 600 тыс. рублей и более, но такой подход дает свои плоды. Медицинские работники понимают, что, приходя в «Сантем», они получают не просто работу и хорошую заработную плату, но и поддержку и возможность непрерывно развиваться.
 
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