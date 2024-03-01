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Путин прокомментировал газификацию Красноярска, Михаил Котюков обсудил ее с Новаком

Путин прокомментировал газификацию Красноярска, Михаил Котюков обсудил ее с Новаком
Иллюстрация: t.me/mkotyukov

Владимир Путин, президент РФ, в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию высказался о программе газификации Красноярска. Сделаны ли первые шаги по изменению экологии региона?

#НОВОСТИ

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале, что уже обсудил с вице-премьером Правительства России Александром Новаком реализацию программы газификации региона.

ПАО «Газпром» ведет сейчас проектно-изыскательские работы по проектированию участка магистрального газопровода, который пройдет по территории края. Это будет первым этапом развития единой системы газоснабжения Восточной Сибири», — пояснил Михаил Котюков.

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Автор: Петр Савельев
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