Анатолий Фомин о способах вырастить и удержать руководителей проектов

В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений делятся своими кейсами.

Анатолий Фомин, соучредитель компании «Фабрика решений»:

Продукт-лид (руководитель проекта) — ключевой участник команды, которая занимается развитием ИТ-продукта (в «Фабрике решений» сейчас шесть таких продуктов, работающих в четырех странах мира). Это человек, который пока не является предпринимателем, но при этом реализует большую задачу — проектирует конкурентное решение и управляет небольшой командой.

Изначальная тактика — нанимать продукт-лидов на открытом рынке — не сработала: каждый приходил со своей методологией, а притирка была слишком долгой. Тогда мы сменили подход и начали оценивать кандидатов по софт-скиллам.

Для этого выбрали семь базовых качеств и создали около 120 кейсов, которые играли роль «сита» (собеседование проходило в формате кейс-интервью, где кандидат показывал свои качества). Серьезные минусы этого подхода — высокая стоимость (это длительные интервью с участием дорогих специалистов, HRBP и действующего продукт-лида), а также необходимость непрерывно обновлять кейсы.

Оптимальным решением задачи стал запуск совместно с СФУ программы дополнительного профобразования (ДПО). Обучаем ребят профессии трекера — то есть человека, который сопровождает развитие стартапа, — по сути, продукт-лида. Теперь, если у нас есть потребность в кандидате, мы делаем предложение топовым ребятам, закончившим ДПО, и они показывают классные результаты. В удержании сотрудников делаем ставку на большой спектр проектов — человек всегда может переключиться, если устанет от какой-то сферы. А опционы мотивируют ребят материально и дают им возможность развиваться как предпринимателям.

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