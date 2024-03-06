Евгений Шустов: Кадровый пылесос — не всеяден. О чем молчит реклама ИТ-курсов

Заманивая учеников на всевозможные ИТ-курсы обещаниями радужного будущего, их организаторы многого недоговаривают, уверен Евгений Шустов, руководитель макрорегиона «Сибирь» компании «Первый БИТ».

Аналитики, программисты, веб-дизайнеры — на кого только сегодня не предлагают выучиться авторы различных курсов по ИТ-специальностям, обещая и высокие зарплаты, и быстрый карьерный рост, и многое другое. Такой ажиотаж вполне понятен — дефицит кадров в отрасли огромный. Вот и звучит порой: «Рынок переварит всех».

Ответственно заявляю: нет, не всех. И даже более: вероятность того, что этот кадровый пылесос окажется не всеядным именно в вашем случае, очень высока.

По роду деятельности я много общаюсь с кандидатами на то или иное вакантное место в нашей компании. Не все они имеют непосредственное отношение к ИТ, но их объединяют общие мотивы и убеждения, выражающиеся в определенных ожиданиях. Если сгруппировать их, то получится примерно следующее:

за ИТ будущее и нужно успеть запрыгнуть именно сейчас в «уходящий ИТ-поезд»;

в ИТ можно зарабатывать много и быстро;

вход в ИТ-профессию не требует глобальных усилий и фундаментальных знаний.

Все три убеждения формируются в том числе маркетинговыми обещаниями заманивающих на ИТ-курсы. Меж тем, если перефразировать известную рекламу, не все курсы одинаково полезны. Да, среди них есть весьма достойные — сильные как методологически, так и технологически. Как правило, это либо часть крупных ИТ-компаний, либо партнерский проект с какой-то из них. Здесь можно ждать качества и глубины контента, преподавания с ориентиром на практику. Правда, лучшие выпускники таких курсов редко доходят до свободного рынка, получая офферы на работу еще в процессе обучения.

Если вам попалось такое — можете радоваться. Ведь куда больше (по ощущениям — статистики я не видел) сейчас на рынке курсов, которые такого, как описанные выше, дать не могут (а то и не планируют). Например, есть неспециализированные EdTex платформы с неплохой технологией, но довольно слабым преподавательским составом и устаревшей методологий. Итог: в головы учеников заливается «много воды и теоретической теории».

А есть и откровенная «инфоцыганщина», где все строиться на мотивационных и почти оккультных методах. Ни о какой практической пользе для учеников здесь речи не идет.

И ведь все это пользуется спросом. Так, по информации одного из уважаемых ресурсов по поиску работы, количество записей о прохождении ИТ-курсов в резюме кандидатов за последнее время увеличилось на 770 тыс. На поверку же мало кто из этих «выпускников» способен сразу претендовать на должность с теми зарплатами, обещаниями которых их заманили (даже если это крутые курсы от крупных игроков ИТ-рынка, то офферы там выдают только на стартовые позиции). Примерно 7 из 10 таких кандидатов показывают плачевную картину. Во-первых, у них в головах совершенная методологическая и терминологическая «каша», из-за чего они не совпадают с работодателем даже на уровне определений. Во-вторых, у них нет достаточно развитых навыков работы в команде, а это очень важно в ИТ. Ну и, в-третьих, даже если они владеют необходимыми инструментами, то не умеют ими свободно обращаться — образно говоря, перевернуть топор и обухом забить гвоздь, они не смогут и будут искать молоток (которого может под рукой и не оказаться). И, уж поверьте мне, руководители ИТ-компаний про это все прекрасно понимают — столько раз уже обжигались.

В общем, шансы гарантированно трудоустроиться по окончанию курсов на высокооплачиваемою позицию в ИТ ничтожно малы. По некоторым фреймворкам практически нет вакансий начального уровня, а если и есть, то конкурс доходит до 25 резюме на место. На рынке труда образовались своеобразные «3D-ножницы» — переизбыток специалистов начального уровня с минимальным опытом (или вовсе без него) с одной стороны и запрос работодателей на квалифицированных сотрудников, но с более низкими зарплатными ожиданиями, с другой.

Так что, если показалось, что рекламные лозунги ИТ-курсов находят отклик в душе и побуждают к действию, советую, как можно скорее вспомнить старую истину, что чудес в этом лучшем из миров не бывает. Иными словами: ИТ — это такая же отрасль, как и любые другие, и вашу успешность в ней будут определять уровень профессионализма и соответствующие компетенции, а не дефицит кадров.

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