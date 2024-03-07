Бюджет Красноярского края недосчитался налогов

В целом по Сибири сборы сократились почти на 30%. Край на фоне иных регионов выглядит неплохо, но до тех, что приросли по налогам, ему далеко.

За 2023 в Красноярском крае собрали 840,6 млрд рублей налогов, что на 2,5% меньшей, чем в 2022. Об этом рассказали аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По их данным, отрицательную динамику налоговых поступлений показали пять из десяти регионов Сибирского федерального округа. Наибольшее снижение произошло в Иркутской области — на 67,2%. Также в этом списке Кузбасс (-8,4%) и две республики — Алтай (-5,9%) и Хакасия (-5,3%).

Регионы с наибольшим сокращением налоговых сборов в 2023

Остальные территории СФО показали прирост налоговой базы. Ощутимее всего по итогу года он был в Туве — 24,6%. Следом идут Новосибирская область (17,3%) и Алтайский край (16,9%). В Томской и Омской областях увеличение составило 6,6% и 8,7% соответственно.

В целом же по округу налоговые сборы в 2023 сократились на 29,3% и составили 3,04 трлн рублей.

Стоит добавить, что по общему объему подобных поступлений Красноярский край занимает первое место в Сибири и входит в десятку лидеров (девятое место) по России. При этом в местный бюджет поступает лишь 46,7% собранных в крае денег. Остальное идет в казну государства. При этом, в среднем по стране пропорция примерно такая же: 45,7% — местные бюджеты, остальное — в федеральный.

Регионы с максимальными налоговыми сборами в 2023

В целом по РФ за 2023 было собрано почти 36,2 трлн рублей налогов, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

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