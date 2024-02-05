Красноярский край потерял в промпроизводстве

Сокращение отмечалось практически по всем отраслевым группам промышленности. Кроме ЖКХ.

Индекс промышленного производства Красноярского края по итогу 2023 составил 94,4% от уровня 2022. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

По данным статистиков, этот показатель больше полугода вел себя нестабильно — то рос, то снова снижался. Но с августа стал стабильно увеличиваться. Однако этого не хватило, чтобы превысить результат, достигнутый годом ранее.

Больше всего в производстве потерял сегмент водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Здесь сокращение составило 7,6% год к году. Чуть меньше потеряли обрабатывающие производства (6,8%) и добыча полезных ископаемых (4,9%). А вот энергетика и ЖКХ, пусть совсем немного, но прибавили — 0,9%.

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