В Красноярске группа обнальщиков пойдет под суд за вывод 1,6 млрд рублей

На этом они заработали почти 200 млн рублей. Задержали их в начале 2023. Теперь расследование завершено и дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела против девятерых жителей города, обвиняемых в обналичивании денег, сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ.

Инкриминируемые участникам группы преступления были совершены до ноября 2020. Через подставных лиц злоумышленники учреждали фирмы, через которые потом проводили фиктивные сделки, обналичивая таким образом деньги предпринимателей, обратившихся к ним. За свои услуги они брали комиссию 8... 13% от суммы.

Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, обвиняемые дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов», — рассказали в Следкоме.

Всего злоумышленниками было открыто около 300 подставных фирм, через которые они обналичили более 1,6 млрд рублей. Их же доход составил более 190 млн рублей.

Плюс к этому, в 2022, когда возникла угроза обнаружения преступной деятельности обвиняемых они дали взятку в 200 тыс. рублей сотруднику полиции (против него сейчас тоже возбуждено уголовное дело). Однако в январе 2023 их задержали силами сотрудников УФСБ РФ по Красноярскому краю.

Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 и п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ. Теперь оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

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