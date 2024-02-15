Экс-начальнику угрозыска краевого Главка грозит за взятки до 12 лет

Суд рассматривает дела бывшего начальника Управления угрозыска и экс-руководителя отдела данного подразделения.

Фигуранты обвиняются в коррупционных преступлениях.

Незаконную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Установлено, что с мая 2022 по июль 2023 Андрей Иванов, являясь начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю, получал взятки от представителя рынка «Южный», за которые он оказывал покровительство, а также урегулировал конфликты между арендаторами складских помещений.

Средства передавались через работника службы безопасности рынка и начальника отдела Управления угрозыска. В общей сложности г-н Иванов обогатился на 700 тыс. рублей.

СК возбудил уголовные дела о получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Экс-начальник угрозыска содержится под стражей. Бывшему руководителю отдела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудник службы безопасности рынка освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно сообщил о факте передачи денег и сотрудничал со следствием.

Фигуранты вину признали полностью. С посредником было заключено досудебное соглашение, в рамках которого мужчина дал показания на своего начальника. Для обеспечения исполнения приговора следствие наложило арест на транспортные средства и объекты недвижимости экс-полицейских. Общая стоимость имущества — 4,6 млн рублей.

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение. Уголовные дела направлены в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. Андрею Иванову грозит до 12 лет лишения свободы, соучастнику — до 10 лет.

Читайте далее