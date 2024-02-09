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Назначен новый прокурор Октябрьского района Красноярска

Назначен новый прокурор Октябрьского района Красноярска
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Прокурор края Роман Тютюник представил нового прокурора Октябрьского района. Им стал Василий Федорин.

#НОВОСТИ
Роман Тютюник поручил Василию Федорину взять на личный контроль вопросы строительства образовательных объектов, противодействия коррупции, обеспечить надзор за реализацией социальных прав граждан и снижением уровня преступности.  
  
Также назначен новый прокурор Сухобузимского района. Им стала Татьяна Баранова.
 
Справка: 
 
Назначен новый прокурор Октябрьского района Красноярска 1Василий Федорин родился в 1976 году. Окончил Красноярский государственный университет, имеет юридическое образование. В сентябре 1997 устроился следователем прокуратуры Центрального района Красноярска, в дальнейшем занимал должности заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры края, старшего следователя прокуратуры Центрального района, следователя по особо важным делам прокуратуры Красноярска, руководителя следственного отдела по Центральному району Красноярска, отдела по расследованию особо важных дел. Был заместителем прокурора Красноярска, занимал должность начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД России, МЧС России, ФССП России, ФСИН России прокуратуры края. В 2019 его назначили прокурором Емельяновского района.

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Автор: Петр Савельев
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