Назначен новый прокурор Октябрьского района Красноярска

Справка:

Василий Федорин родился в 1976 году. Окончил Красноярский государственный университет, имеет юридическое образование. В сентябре 1997 устроился следователем прокуратуры Центрального района Красноярска, в дальнейшем занимал должности заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры края, старшего следователя прокуратуры Центрального района, следователя по особо важным делам прокуратуры Красноярска, руководителя следственного отдела по Центральному району Красноярска, отдела по расследованию особо важных дел. Был заместителем прокурора Красноярска, занимал должность начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД России, МЧС России, ФССП России, ФСИН России прокуратуры края. В 2019 его назначили прокурором Емельяновского района.