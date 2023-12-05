В Красноярском крае растет размер средней взятки
В краевой прокуратуре и ГУ МВД по краю представили данные по коррупциии в регионе и назвали средний размер взятки.
Как рассказал прокурор края Роман Тютюник, средний размер взятки в 2023 году в крае составил 585,5 тыс. рублей.
В 2013 было в два раза больше коррупционных преступлений (800) чем в текущем (450), но они были мельче. Сегодня – каждое второе связано со взяточничеством. Средний размер взятки 10 лет назад составлял 37 тыс. рублей, а в 2023 — почти 600 тыс. рублей, — рассказал Роман Тютюник.
Он также уточнил, что в начале 2000 самыми распространенными были мелкие взятки врачам, преподавателям и сотрудникам ГАИ.
В последнюю пятилетку фигурантами уголовных дел становятся чиновники высокого ранга (министры, руководители территориальных федеральных органов)», – подчеркнул прокурор Роман Тютюник.
Наиболее крупной в 2023 году оказалась взятка в 6,5 млн рублей. Под подозрение попал бывший руководитель регионального фонда капитального ремонта Михаил Попелышев. Он обвиняется в получении части взятки в размере 6,6 млн рублей от общей суммы в 12 млн рублей от индивидуального предпринимателя.
Средний размер получения взятки по фактам, задокументированным сотрудниками полиции в 2013, превысил 360 тыс. рублей.
По итогам 10 месяцев 2023 года размер причиненного ущерба по преступлениям коррупционной направленности, выявленных сотрудниками органов внутренних дел края, составил более 133 млн рублей, — сообщил Александр Речицкий.
Сумма возмещенного ущерба превысила 245 млн рублей.
По данным полиции, самыми коррумпированными территориями региона остаются Красноярск, Минусинский и Кежемский районы.
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