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На экс-гендиректора КрайДЭО завели еще одно уголовное дело

На экс-гендиректора КрайДЭО завели еще одно уголовное дело
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Речь идет об Евгении Найденко. Он приехал в Красноярск из Минусинска и тут снимал квартиру-люкс за 87 тыс. рублей.

#НОВОСТИ
В прокуратуре края рассказали, что бывший топ-менеджер запросил компенсацию у совета директоров АО «КрайДЭО». Ему согласовали выплату в 29 тыс. рублей в месяц на всех членов семьи. Мужчина после этого в нарушение создал приказ за своей подписью о выплате ежемесячной компенсации на аренду жилья в размере 60 тыс. рублей.
 
Таким образом он оплатил аренду за 5 месяцев. Ущерб оценивается в 150 тыс. рублей. В отношении Евгений Найденко возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 
 
В 2022 бывшего топ-менеджера задержали за получение взятки внедорожником и телефоном. Уголовное дело находится в суде. В ноябре 2023 Евгения Найденко уволили с должности гендиректора КрайДЭО.
 
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Автор: Петр Савельев
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