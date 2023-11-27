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В Красноярске директоров фирм-санаториев осудили за взятки экс-главе Фонда соцстрахования

В Красноярске директоров фирм-санаториев осудили за взятки экс-главе Фонда соцстрахования
Иллюстрация: t.me/krpronws

Кировский районный суд огласил приговоры директорам двух фирм-санаториев за дачу взяток экс-руководителю красноярского отделения Фонда соцстрахования Сергею Москвину

#НОВОСТИ

Предприниматели по госконтрактам с Фондом оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов в санаториях «Бальзам» в Минусинске и «Родник» в Ачинске.

Директор «Родника» с конца 2020 обратился к экс-руководителю отделения с просьбой «помочь с контрактами»: информировать об аукционах и «отсеивать» возможных конкурентов. Достигнув договоренности, в 2021…2022 стороны заключили 11 контрактов. За оказанное содействие директор «Родника» передал своему покровителю 200 тыс. руб. Мужчина полностью признал свою вину в суде.

Владелец «Бальзама» за взятки чиновнику в 2021 ускорял рассмотрение документов об исполнении 4-х контрактов и их оплату. Он успел передать ему 308 тыс. руб. Деньги передавал «на АЗС в презентах с продуктами и в коробках с минусинскими помидорами».  Мужчина в суде не признал обстоятельства преступления, согласился только с размером переданной суммы.

Взяткодателей изобличил бывший руководитель отделения Фонда в рамках исполнения досудебного соглашения, заключенного им с прокурором Красноярского края Романом Тютюником. На их имущество стоимостью 17 млн руб. наложен арест.

Кировский районный суд приговорил владельца «Бальзма» к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб., руководитель «Родника» с учетом полного признания вины получил 7 лет лишения свободы условно и штраф 2 млн руб.

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Автор: Петр Савельев
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