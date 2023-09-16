Новый прокурор назначен в Железнодорожном районе Красноярска
Павел Филиппов был представлен коллегам, руководителям местных органов власти и правоохраны лично прокурором Красноярского края Романом Тютюником.
С учетом специфики территории Роман Тютюник обозначил круг приоритетных задач, направленных на своевременную и качественную профилактику правонарушений, повышение качества жизни местного населения и требующих немедленного прокурорского вмешательства: вопросы противодействия коррупции, надзорное сопровождение бюджетного процесса, организация эффективной работы по защите социальных прав граждан, обеспечение соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, наступательность при осуществлении надзорных полномочий при проведении проверок в сфере трудового законодательства», — говорится на сайте надзорного ведомства.
Павел Филиппов родился 04 июля 1985, в 2007 получил диплом СФУ по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист».
С ноября 2007 по февраль 2009 проходил службу в органах Следственного комитета при прокуратуре РФ по Красноярскому краю, где замещал должность следователя следственного отдела по Свердловскому району Красноярска.
В феврале 2009 принят на службу в органы прокуратуры Красноярского края на должность помощника прокурора Октябрьского района Красноярска. В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора Центрального района Красноярска; прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ прокуратуры Красноярского края; заместителя прокурора Советского района Красноярска.
С апреля 2021 состоял в должности начальника первого отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Красноярского края.
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