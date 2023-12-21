Приговор в отношении экс-министра транспорта Красноярского края вступил в силу

Бывший региональный министр транспорта Константин Димитров приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы

Сегодня вступил в законную силу приговор суда в отношении экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. В сентябре 2023 Центральный районный суд Красноярска признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и запрету заниматься госслужбой в течение 2,5 лет.

По версии следствия, в декабре 2019 Константин Димитров отдал незаконное распоряжение руководителю подведомственного учреждения подписать акты приемки фактически невыполненных работ на 742 млн рублей при строительстве красноярского метро.

Прокурор края Роман Тютюник заключил с экс-министром досудебное соглашение. В рамках него он рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, указал на иных причастных лиц.

Сегодня суд апелляционной инстанции отклонил доводы стороны защиты о чрезмерно строгом наказании. Адвокат просил учесть наличие благодарностей и госнаград, полное признание вины и заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговор суда вступил в законную силу. В отношении иных участников преступления уголовные дела находятся в производстве суда.

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