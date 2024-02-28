Следствие по делу депутата Александра Глискова завершено
Депутат Заксобрания края Александр Глисков остается в СИЗО, но следствие по делу завершено. Об этом сообщили представители команды Глискова в Telegram.
Сейчас стороны защиты начали знакомиться с материалами дела.
Глисков не сдается и продолжает работать даже в стенах СИЗО», — отметили представители депутата.
Напомним, Александра Глискова арестовали 2 ноября, а днем ранее задержали.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия.
Ранее адвокаты просили изменить Александру Глискову меру пресечения, но суд отказал в этом. Пока депутат остается в СИЗО до 30 марта.
Читайте также:
-
Слуцкий: «ЛДПР докажет несостоятельность обвинений к Глискову»
Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, заявил о намерении доказать несостоятельность обвинений во взяточничестве, предъявленных депутату Александру Глискову.
-
Депутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяца
В Центральном районном суде Красноярска сегодня избрали меру пресечения Александру Глискову, депутату Заксобрания, которого подозревают в получении взятки.
-
В Красноярске задержан депутат Заксобрания Александр Глисков
Информация сегодня днем появилась в ряде телеграм-каналов и СМИ. Ее также прокомментировали коллеги Александра Глискова.