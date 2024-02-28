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Следствие по делу депутата Александра Глискова завершено

Следствие по делу депутата Александра Глискова завершено
Иллюстрация: соцсети Александра Глискова

Депутат Заксобрания края Александр Глисков остается в СИЗО, но следствие по делу завершено. Об этом сообщили представители команды Глискова в Telegram.

#НОВОСТИ
Сейчас стороны защиты начали знакомиться с материалами дела. 
Глисков не сдается и продолжает работать даже в стенах СИЗО», — отметили представители депутата.

Напомним, Александра Глискова арестовали 2 ноября, а днем ранее задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия. 
 
Ранее адвокаты просили изменить Александру Глискову меру пресечения, но суд отказал в этом. Пока депутат остается в СИЗО до 30 марта.
 
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Автор: Екатерина Александрова
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