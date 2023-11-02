Депутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяца
В Центральном районном суде Красноярска сегодня избрали меру пресечения Александру Глискову, депутату Заксобрания, которого подозревают в получении взятки.
По решению суда депутат ближайшие 2 месяца проведет в СИЗО, его арестовали до 31 декабря 2023. Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, накануне в отношении Александра Глискова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 года Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия.
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