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Депутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяца

Депутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяца
Иллюстрация: соцсети Александра Глискова

В Центральном районном суде Красноярска сегодня избрали меру пресечения Александру Глискову, депутату Заксобрания, которого подозревают в получении взятки.

#НОВОСТИ
По решению суда депутат ближайшие 2 месяца проведет в СИЗО, его арестовали до 31 декабря 2023. Заседание проходило в закрытом режиме.
 
Напомним, накануне в отношении Александра Глискова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 года Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия. 
 
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Автор: Петр Савельев
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