В Красноярск привезли 570 попугаев из Киргизии
В Красноярск из Киргизии привезли 0,57 тыс. попугаев, — сообщает управление Россельхознадзора края.
Волнистые попугаи, корелла и неразлучники доставлены воздушными авиалиниями из г. Ош. Пернатые успешно прошли ветеринарный контроль.
Попугаи перевезены с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза», — рассказывают в ведомстве.
Сейчас пернатых разместили в специальном помещении, где они пройдут процедуру карантина, а сотрудники ведомства проведут диагностические исследования и профилактические мероприятия.
Груз с птицами принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в столице края.
Ранее в текущем году в краевой центр уже доставили три партии попугаев в общем количестве 1,6 тыс. штук.
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