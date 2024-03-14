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В Красноярск привезли 570 попугаев из Киргизии

В Красноярск привезли 570 попугаев из Киргизии
Иллюстрация: Россельхознадзор Красноярского края

В Красноярск из Киргизии привезли 0,57 тыс. попугаев, — сообщает управление Россельхознадзора края.

#НОВОСТИ

Волнистые попугаи, корелла и неразлучники доставлены воздушными авиалиниями из г. Ош. Пернатые успешно прошли ветеринарный контроль.

Попугаи перевезены с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза», — рассказывают в ведомстве.

Сейчас пернатых разместили в специальном помещении, где они пройдут процедуру карантина, а сотрудники ведомства проведут диагностические исследования и профилактические мероприятия.

Груз с птицами принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в столице края.

Ранее в текущем году в краевой центр уже доставили три партии попугаев в общем количестве 1,6 тыс. штук.

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Автор: Петр Савельев
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