Пиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынка

DK.RU разобрался, в какие страны экспортируется «кругляк» и пиломатериалы из Красноярского края. И стоит ли рассчитывать на новые рынки сбыта. Прогнозы экспертов — в материале.

В 2023 из Красноярского края было вывезено более 6,2 млн кубометров древесины. 30% от этого объема осело на внутреннем рынке, 70% — ушло на экспорт. Такие данные по итогам прошлого года привело Управление Россельхознадзора по региону.

Экспорт древесины: не падаем, но и не растем

В абсолютных цифрах экспорт деловой древесины и пиломатериалов с территории Красноярского края составил 4,4 млн кубометров. В сравнении с 2022 — годом активной перестройки логистики — эта цифра практически не изменилась.

При этом даже под конец второго санкционного года экспортная логистика древесины не перестроилась на новые рельсы окончательно.

В начале года наблюдались перебои с движением подвижных составов с пиломатериалами по железной дороге. Сейчас ситуация выравнивается: в октябре принято решение о дополнительной отправке более 7 тыс. вагонов и контейнеров объемом около 460 тыс. кубометров. Всего с января по октябрь 2023 лесоперерабатывающие предприятия края отправили на экспорт в страны Азии более 49 тыс. вагонов и контейнеров с лесной продукцией», — рассказывал в конце 2023 В начале года наблюдались перебои с движением подвижных составов с пиломатериалами по железной дороге. Сейчас ситуация выравнивается: в октябре принято решение о дополнительной отправке более 7 тыс. вагонов и контейнеров объемом около 460 тыс. кубометров. Всего с января по октябрь 2023 лесоперерабатывающие предприятия края отправили на экспорт в страны Азии более 49 тыс. вагонов и контейнеров с лесной продукцией», — рассказывал в конце 2023 Алексей Панов , министр лесного хозяйства Красноярского края.

Ольга Калюжная, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», обращает внимание на то, что «головная боль» ЛПК Сибири не ограничивается поиском новых рынков сбыта и выстраиванием новых логистических путей. , президент Национальной ассоциации лесопромышленников, обращает внимание на то, что «головная боль» ЛПК Сибири не ограничивается поиском новых рынков сбыта и выстраиванием новых логистических путей.

Если сравнивать с тем же Северо-Западом, то ЛПК Сибири несколько сложнее адаптируется под происходящие в последние два года изменения. Например, по оперативным данным Росстата, объем заготовки древесины в 2023 в Сибири сократился на 8% в сравнении с 2022; а в 2022 к 2021 — на 13%. То есть два года подряд в Сибири наблюдается последовательное снижение. В то же время объемы заготовки на Северо-Западе сократились на 14% и на 4% соответственно. В производстве пиломатериалов ситуация примерно аналогичная. При этом стоимость логистики из Сибири дороже, чем из СЗФО. Этим, кроме прочего, и объясняется то, что ситуация в Сибири несколько сложнее», — говорит Ольга Калюжная.

Справка Красноярский край располагает одним из крупнейших среди регионов России запасов лесных ресурсов. Территория лесного фонда региона составляет 158,7 млн га. Общий запас насаждений насчитывает 11,7 млрд кубометров — это 34% запасов регионов Сибирского федерального округа и 14,2% от общероссийского запаса леса.

Куда экспортируется красноярская древесина?

Рослесинфорга, Красноярский край в тройке лидеров по экспорту древесины среди регионов России. В 2023 из Красноярского края за пределы страны было вывезено более 3,7 млн кубометров древесины (Рослесинфорг и Россельхознадзор приводят разные данные по объему экспорта — Прим.ред.). По этому показателю регион По данным, Красноярский край в тройке лидеров по экспорту древесины среди регионов России. В 2023 из Красноярского края за пределы страны было вывезено болеедревесины (Рослесинфорг и Россельхознадзор приводят разные данные по объему экспорта — Прим.ред.). По этому показателю регион занимает второе место . На первом Иркутская область (3,9 млн кубометров), на третьем — Архангельская область (1,9 млн кубометров).

Основу экспортируемой из Красноярского края лесопродукции составляют пиломатериалы — 97% (более 4,2 млн кубометров), чуть меньше 3% приходится на «кругляк» (137 тыс. кубометров).

Основа экспорта древесины из Красноярского края — пилмат

Иллюстрация: freepik.com

География сбыта лесопродукции из Красноярского края насчитывает 19 стран (для сравнения — в 2021 таких стран было более 50). В их числе Казахстан, Узбекистан, Турция, Таджикистан, Киргизия, Иран, Египет и др. 80% древесины из Красноярского края «перемалывает» Китай (130 тыс. кубометров деловой древесины и 3,4 млн кубометров пиломатериалов).

Пожалуй, Россия сейчас стоит особняком на мировом рынке пиломатериалов. С одной стороны, страна отрезана от «жирного» европейского рынка с годовым объемом продаж 5-6 млн кубометров, стоимостью $1.0-1.5 млрд и долей 12-15% от общего объема производства в России. С другой стороны, фактически, сейчас РФ зависит только от двух рынков: внутреннего (сюда же включая domestic market стран ЕАЭС+) и Китая. Суммарно — это около 90% объемов всех российских продаж. Других емкостных высокомаржинальных рынков попросту нет. И, похоже, — это затянувшаяся перспектива ближайших лет. Надеяться на вдруг (Индия) или вновь (MENA, Япония) проснувшиеся рынки, очевидно, не приходится», — говорят аналитики WhatWood, консалтинговой компании в сфере ЛПК.

Ольга Калюжная считает, что в 2024 экспорт древесины из России существенно не изменится. Это касается как объемов, так и географии.

При сохранении текущей ситуации на мировых рынках по балансу спроса и предложения, цен на продукцию и ставок логистики можно ожидать, что результаты 2023 сохранятся и дальнейшего снижения объемов экспорта не будет. Это станет позитивным сценарием развития событий. Новых емких рынков для продажи пиломатериалов вряд ли стоит ожидать. Основу для продаж, как и прежде, будут составлять страны средней Азии, Китай и внутренний рынок России», — резюмирует Ольга Калюжная. При сохранении текущей ситуации на мировых рынках по балансу спроса и предложения, цен на продукцию и ставок логистики можно ожидать, что результаты 2023 сохранятся и дальнейшего снижения объемов экспорта не будет. Это станет позитивным сценарием развития событий. Новых емких рынков для продажи пиломатериалов вряд ли стоит ожидать. Основу для продаж, как и прежде, будут составлять страны средней Азии, Китай и внутренний рынок России», — резюмирует Ольга Калюжная.

Читайте также: