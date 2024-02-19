Красноярский край взял российское серебро по экспорту пиломатериалов

Лидеру регион уступил лишь совсем немного — всего 0,2 млн кубометров.

По итогу 2023 Красноярский край занял второе месте среди регионов РФ по поставкам пиломатериалов за рубеж, сообщили в Рослесинфорге.

Всего за год из региона на экспорт было отгружено 3,7 млн кубометров пиломатериалов, что на 0,2 млн «кубов» меньше, чем у лидера отрасли — Иркутской области. Также в тройке лидеров оказалась Архангельская область с 1,9 млн кубометров.

При этом, сибирские пиломатериалы поставлялись в Китай, Узбекистан, Японию, Таджикистан, Киргизию, Корею, Казахстан, Турцию, Иран, Египет и другие страны. А архангельские только в Китай, Азербайджан, ОАЭ и Турцию.

В прошлом году основными странами-партнерами России по закупке пиломатериалов стали Китай, Узбекистан и Казахстан. Российским лесопромышленникам удалось оперативно заменить европейские рынки сбыта на азиатские, сейчас их доля в страновой структуре экспорта достигла 98%, тогда как в прошлом году занимала около 87%, а в досанкционный период не превышала 76%», — рассказали в Рослесинфорге.

В целом же в течение 2023 на экспорт из России было отправлено 20,7 млн «кубов» пиломатериалов. Из них 44,7% обеспечила Сибирь, 25,6% — Северо-Запад страны, 13,5% пришлось на Дальний Восток, 7,2% — Урал, 5,9% — Приволжье и 1,7% — ЦФО.

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