Красноярские аграрии экспортировали продукции на почти 150 млн долларов

Максимальный прирост отмечен по сыру и творогу. Да и в целом по молочке поставки за рубеж сильно выросли.

За 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено продукции АПК на $148,9 млн, что в 3,4 раза больше, чем в 2022, сообщает региональный филиал «Центра Агроаналитки» Минсельхоза РФ, со ссылкой на данные «Агроэкспорта».

Сильнее всего в ушедшем году в денежном выражении прибавили сыры и творог — их было отгружено на $143,2 тыс., что в 176,8 раза больше, чем годов ранее. В целом же поставки молочной продукции увеличились в 12,6 раза. В частности:

кисломолочные продукты — в 20,9 раза, до $18,9 тыс.;

молоко и сливки — в 11,6 раза, до $1,8 млн;

сливочное масло — в 5,1 раза, до $3 тыс.

Помимо этого из Красноярского края за рубеж экспортировано:

зерновых культур — $45,9 млн (в 5,5 раза больше, чем в 2022);

продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $29,4 млн (2,1 раза);

прочей продукции АПК (макароны, семена льна, яйца и т.п.) — $69,3 млн (4,2 раза).

Основной экспортер продукции краевого АПК — это Китай. Объем поставок в эту страну в 2023 составил более $105 млн. Также ее отправляли в Монголию ($10,07 млн), Грузию ($10,06 млн), и Сирию, Иран, Кубу, Венесуэлу ($9,4 млн).

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