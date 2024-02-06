Монголия обогнала Китай по закупкам красноярского зерна

Год назад объемы поставок в Поднебесную вдвое превосходили монгольские, но и те, и те были меньше сегодняшних в десятки раз.

По итогу января 2024 лидером по экспорту зерна из Красноярского края стала Монголия — в эту страну было отгружено 15,3 тыс. тонн пшеницы. Следом идет Китай — 12,2 тыс. тонн. Такие данные привели в региональном управлении Россельхознадзора.

Год назад (в январе 2023) пропорция было совершенно иной. Тогда лидерство удерживала Поднебесная — 0,4 тыс. тонн зерна. В Монголию же его было поставлено 0,2 тыс. тонн. А по итогу года в эти страны было экспортировано 98 тыс. тонн и 33,4 тыс. тонн зерновых соответственно.

Всего за первый месяц 2024 из Красноярского края за рубеж ушло 52,7 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. В частности, на пшеницу пришлось 27,9 тыс. тонн, рапс — 12,2 тыс. тонн и ячмень — 4,9 тыс. тонн.

Помимо Китая и Монголии эта продукция поставлялась в Казахстан (7,1 тыс. тонн зерна и 1 тыс. тонн рапса), Беларусь (4,8 тыс. тонн рапса) и Киргизию (0,9 тыс. тонн зерна). Плюс Китай также закупил 6,4 тыс. тонн рапса, 0,8 тыс. тонн семян льна и 0,4 тыс. тонн гороха.

В целом же год к году январский экспорт зерна и масличных из Красноярского края вырос почти на 59,7%.

Добавим, что в другие регионы России в январе 2024 из края было отгружено 128 тыс. т зерна, продуктов его переработки, семян рапса и гороха, что на 17,4% меньше, чем год назад.

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Предприятие из Канска получило право вывозить пшеницу и горох в Китай

Компанию «Бриллиант» из Канска аттестовали на право экспорта пшеницы, ячменя и гороха в Китай, сообщили в управлении Россельхознадзора по краю.

Из Красноярского края за рубеж отгрузили 433 тыс. тонн продукции АПК

В 2023 Красноярский край экспортировал 433 тыс. тонн продукции АПК. Это в 4 раза больше, чем в 2022. Тогда за рубеж отгрузили 99,3 тыс. тонн сельхозсырья и продуктов переработки.