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Предприятие из Канска получило право вывозить пшеницу и горох в Китай

Предприятие из Канска получило право вывозить пшеницу и горох в Китай
Иллюстрация: montypeter / ru.freepik.com

Компанию «Бриллиант» из Канска аттестовали на право экспорта пшеницы, ячменя и гороха в Китай, сообщили в управлении Россельхознадзора по краю.

#НОВОСТИ
В ведомстве отметили, что провело карантинное фитосанитарное обеззараживание зернохранилищ и мониторинг мест хранения зерна. Специалисты Россельхознадзора установили, что предприятие может обеспечить фитосанитарную безопасность зерна. 
Сведения о предприятии будут направлены в Китай для регистрации и включения в реестр производителей, хранителей зерна», — добавили в ведомстве.
 
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Автор: Петр Савельев
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