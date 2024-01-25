Предприятие из Канска получило право вывозить пшеницу и горох в Китай
Компанию «Бриллиант» из Канска аттестовали на право экспорта пшеницы, ячменя и гороха в Китай, сообщили в управлении Россельхознадзора по краю.
В ведомстве отметили, что провело карантинное фитосанитарное обеззараживание зернохранилищ и мониторинг мест хранения зерна. Специалисты Россельхознадзора установили, что предприятие может обеспечить фитосанитарную безопасность зерна.
Сведения о предприятии будут направлены в Китай для регистрации и включения в реестр производителей, хранителей зерна», — добавили в ведомстве.
Ранее специалисты управления аттестовали ООО «Группа «Продовольствие» из Ачинска на право экспорта рапсового жмыха в Китай.
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