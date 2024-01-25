Предприятие из Канска получило право вывозить пшеницу и горох в Китай

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Компанию «Бриллиант» из Канска аттестовали на право экспорта пшеницы, ячменя и гороха в Китай, сообщили в управлении Россельхознадзора по краю.