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Комфортная ипотека в Красноярском крае потребовала больше зарабатывать

Комфортная ипотека в Красноярском крае потребовала больше зарабатывать
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Жителям края, чтобы позволить себе комфортно обслуживать ипотечный кредит, нужно зарабатывать больше, чем в других регионах Сибири.

#НОВОСТИ

Рекомендованный доход для обслуживания ипотеки среднего размера в Красноярском крае за 2023 вырос на 7,9% и составил 100,4 тыс. рублей. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Среди всех регионов РФ по этому показателю край идет десятым и первым по Сибирскому федеральному округу. На втором месте по Сибири идет Омская область (99,7 тыс. рублей), а за ней Кемеровская (96,7 тыс. рублей).

Меж тем, отмеченный в крае рост далеко не самый заметный. В той же Омской области рекомендованный для комфортного обслуживания  ипотеки доход вырос за год на 15,9%, а на Кузбассе — на 16,8%.

В целом же по РФ он увеличился на 11% и составил по итогу года 101,6 тыс. рублей.

Такая динамика во многом стала следствием бума на ипотечном рынке и инфляционного давления. При этом необходимо отметить, что охлаждение рынка ипотеки путем ужесточения макропруденциальных требований приведет в дальнейшем к уменьшению одобрений заявок на ипотечные кредиты со стороны банков. Это можно считать позитивным явлением, поскольку сократит ценовые диспропорции между первичным и вторичным рынками жилья и в целом охладит рынок, затормозив рост цен», — считает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

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Автор: Петр Савельев
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