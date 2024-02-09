В Красноярском крае новостройки за год подорожали на 16,7 %
В Красноярскстате рассказали о средней стоимости жилья в 4К 2023 в Красноярском крае.
По информации статистиков, в конце 2023 средняя цена кв. м в новостройках достигла 115189 рублей, на вторичном рынке – 91112 рубля.
Цены на новое жилье в Красноярском крае выросли на 16,7%, если сравнить с концом 2022. На вторичке рост составил 13,2%.
На первичном рынке заметнее всего был рост на элитные квартиры — на 19,9%. Квартиры среднего качества выросли на 17,2%, квартиры улучшенного качества – на 16,1%. Жилье улучшенного качества за год подорожало на 18,2% на вторичном рынке, на квартиры среднего качества – 10,8%, квартиры низкого качества – 8,9%, а на элитные квартиры – 5,1%.
Для сравнения, в соседней Хакасии средняя цена кв. м на первичном рынке жилья в конце 2023 составляла 92936 рублей, на вторичном рынке – 82768 рублей. В республике Тыва на конец 4К 2023 средняя цена кв. м в новостройках составляла 117904 рубля, на вторичном рынке – 120092 рубля.
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